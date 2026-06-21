В Барнауле мужчина упал с сапборда в Обь и утонул

В Барнауле произошла трагедия на реке Обь: мужчина утонул во время катания на сапборде без спасательного жилета. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города.

Инцидент случился вечером 20 июня. По данным ведомства, мужчина катался на личном сапборде за пределами городского пляжа, без спасательных средств. Во время катания он потерял равновесие и упал в воду. Тело погибшего уже извлечено из реки, личность устанавливается.

По факту происшествия проводится проверка. Спасатели напоминают о необходимости использования жилетов при нахождении на воде.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии возбуждено дело по факту гибели 8-летнего мальчика, утонувшего 19 июня в реке Ува. Он купался с другом на самодельном пирсе, тело нашли на следующий день. Осмотрено место, опрошены свидетели, устанавливаются обстоятельства. СК призывает родителей соблюдать правила безопасности.