В Самарской области спустя трое суток поисков нашли тело утонувшей девочки

В Самарской области завершились поиски школьницы, пропавшей на реке Сок. Тело девочки 2013 года рождения водолазы обнаружили только на третий день, сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Трагедия произошла в четверг в посёлке Калмыковка Красноярского района. Ребёнок утонул, после чего к операции подключили водолазов поисково-спасательного отряда специального назначения.

На протяжении трёх суток специалисты обследовали около двух километров речного дна. В работе применялся гидролокатор, однако обнаружить тело удалось лишь при непосредственном погружении. Погибшая находилась под завалами из брёвен на глубине шести метров.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В спасательном ведомстве выразили соболезнования родным и близким ребёнка.

Вчера в Ленинградской области найдено тело 29-летнего писателя и сценариста Ярослава Животова, пропавшего во время купания в реке Луга. 13 июня он со своей девушкой приехал в деревню Серёжино Кингисеппского района по делам, перед отъездом в Петербург они решили искупаться. Его подруга вышла на берег, почувствовав холод, а мужчина поплыл дальше и исчез. Собеседница издания была госпитализирована после случившегося.