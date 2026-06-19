В Ленобласти обнаружили тело писателя Ярослава Животова, который утонул в Луге

В Ленинградской области обнаружено тело 29-летнего писателя и сценариста Ярослава Животова, который пропал во время купания в реке Луга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на девушку, отдыхавшую вместе с погибшим. Она была госпитализирована после происшествия.

По данным очевидцев и знакомых семьи, 13 июня пара приехала в деревню Серёжино Кингисеппского района, чтобы заняться делами в доме родственников. Перед возвращением в Петербург они решили искупаться в реке. Сначала оба вошли в воду и дошли до середины, однако затем девушка вышла на берег, почувствовав холод, а мужчина поплыл дальше.

У противоположного берега он начал звать на помощь и вскоре ушёл под воду. Поиски продолжались несколько дней, тело обнаружили водолазы в районе предполагаемого места происшествия и направили на опознание в Кингисепп.

Ранее в Сургуте во время купания в водоёме утонули две несовершеннолетние девочки. Трагедия произошла 17 июня на территории СТ «Берендей».