В России с июня на водоёмах погибли около 40 человек, половина из них — дети

Купальный сезон в России начался с тревожной статистики: с первых чисел июня в разных субъектах страны утонули около 40 человек, подсчитал SHOT. Значительную часть погибших составляют несовершеннолетние — на их долю приходится примерно половина всех трагедий.

Наибольшее число инцидентов зарегистрировано в Якутии, Бурятии, Хакасии, Архангельской области и ЯНАО. Одной из самых младших жертв стал трёхлетний ребенок, погибший на реке Малая Ботуобуя в Якутии. В Республике Коми за считанные дни вода унесла жизни пятерых граждан, включая 18-летнюю девушку, которую унесло сильным течением.

Трагедии с участием подростков произошли также в Дагестане, Воронежской, Владимирской, Калужской и Тверской областях, а также в Чувашии и Астрахани. Всего с начала месяца оборвались жизни 15 несовершеннолетних.

Среди прочих инцидентов фиксируют случаи гибели во время использования сапбордов. Например, в Череповце утонул 21-летний местный житель. Схожий инцидент произошел в Татарстане: там во время заплыва погибли мужчина и четырехлетний мальчик, которого он пытался спасти.

Специалисты отмечают, что большинство происшествий вызвано пренебрежением элементарными мерами безопасности. В ближайшее время прогнозируется усиление контроля в местах массового отдыха, однако главная ответственность по-прежнему лежит на отдыхающих и родителях.

Подобные трагедии случаются не только в открытых водоёмах.Недавно в воронежском загородном комплексе Jani Resort трёхлетняя девочка едва не утонула в бассейне. Семья приехала отдохнуть в село Медовка. Взрослые отвлеклись всего на мгновение, а малышка захлебнулась и начала тонуть. Очевидцы вытащили её из воды и полчаса делали массаж сердца.