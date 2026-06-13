Тело утонувшего в Самарской области школьника нашли на глубине 6 метров

Тело 15-летнего мальчика, который утонул в протоке Рождественская Воложка в Самарской области, обнаружили только спустя сутки. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Самарской области.

12 июня спасатели возобновили поиски. Водолазы использовали специальный катер с системой сканирования дна. В итоге тело нашли на глубине 6 метров.

«В ходе поисков утонувшего обнаружили на глубине 6 метров и с помощью водолаза доставили до береговой линии. На месте происшествия работали 4 спасателя в составе водолазной группы», — говорится в сообщении.

Напомним, что трагедия произошла днём 11 июня недалеко от села Рождествено (Волжский район). Двое 15-летних подростков смастерили плот и попытались переплыть протоку. Но что-то пошло не так — ребята оказались в воде. Одного удалось спасти, а второй утонул. В тот же день найти тело не получилось.