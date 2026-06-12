Подросток утонул при попытке переплыть реку на плоту в Самарской области

Пятнадцатилетний подросток погиб во время попытки переплыть протоку реки Волги на самодельном плоту. Трагедия произошла 11 июня вблизи села Рождественно Волжского района Самарской области. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, двое 15-летних местных жителей сделали плот и попытались пересечь протоку реки Волги. Во время переправы подростки оказались в воде.

«Предварительно установлено, что днём 11 июня 2026 года двое 15-летних местных жителей смастерили плот и в протоке Воложки реки Волга вблизи села Рождествено Волжского района пытались пересечь реку. В процессе переправы подростки оказались в воде без спасательных жилетов, и один из них утонул», — говорится в сообщении межрегионального следственного управления на транспорте.

Следователи проводят проверку по факту гибели подростка. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

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