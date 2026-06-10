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10 июня, 10:42

В Нефтеюганске на озере утонул 19-летний парень, водолазы ищут его тело

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay132

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay132

На одном из водоёмов Нефтеюганска исчез молодой человек, а свидетели заявили о его гибели. Подробности происшествия URA.RU сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югории».

Информация о возможной трагедии поступила к спасателям, после чего группа незамедлительно выдвинулась к указанному озеру. Прибыв на место, сотрудники учреждения проанализировали обстановку, а представители полиции подали запрос на привлечение водолазов.

Поисковая операция продолжается, однако обнаружить 19-летнего жителя пока не удалось. Водолазы обследуют акваторию.

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Ранее стало известно о трагедии в Брянске. Водолазы извлекли из искусственного водоёма Орлик-1 в Бежицком районе тело 18-летнего юноши. Правоохранители и сотрудники ГУ МЧС выясняют обстоятельства и причины случившегося.

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Юрий Лысенко
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