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9 июня, 10:48

Школьница утонула на Кубани, катаясь на сапе с подругой — обе не умели плавать

Обложка © Telegram / Сергей Белопольский

Обложка © Telegram / Сергей Белопольский

Девятиклассница утонула на сапборде в Краснодарском крае. Трагедия произошла в Горячем Ключе на Круглом озере. сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, 14-летняя Ангелина К. и её ровесница взяли сапборд у знакомого, несмотря на то, что купальный сезон на Круглом озере ещё не открыт, а соответствующие запрещающие знаки установлены.

Девятиклассница погибла на озере в Горячем Ключе во время прогулки на сапе с подругой. Фото © Telegram / SHOT

Девятиклассница погибла на озере в Горячем Ключе во время прогулки на сапе с подругой. Фото © Telegram / SHOT

Две школьницы, не используя спасательные средства, опрокинулись на сапборде в воде. Обе не умели плавать и пошли ко дну. Ангелину спасти не удалось. Её подругу вытащили очевидцы. Погибшая училась в школе № 2 и занималась спортом. Обстоятельства трагедии расследует прокуратура Краснодарского края. Мэр города Сергей Белопольский в соцсетях подтвердил гибель школьницы.

«Выражаю искренние соболезнования её родным и близким. Невозможно подобрать слова, которые смогут облегчить боль такой утраты», — написал градоначальник.

В Хакасии возбудили уголовное дело после гибели ребёнка, утонувшего в озере
В Хакасии возбудили уголовное дело после гибели ребёнка, утонувшего в озере

До этого в Красноярском крае 14-летний мальчик утонул во время самостоятельного катания на сапборде. Его тело без признаков жизни обнаружили отдыхающие неподалёку от берега.

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Наталья Демьянова
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