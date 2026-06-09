Школьница утонула на Кубани, катаясь на сапе с подругой — обе не умели плавать

Девятиклассница утонула на сапборде в Краснодарском крае. Трагедия произошла в Горячем Ключе на Круглом озере. сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, 14-летняя Ангелина К. и её ровесница взяли сапборд у знакомого, несмотря на то, что купальный сезон на Круглом озере ещё не открыт, а соответствующие запрещающие знаки установлены.

Девятиклассница погибла на озере в Горячем Ключе во время прогулки на сапе с подругой. Фото © Telegram / SHOT

Две школьницы, не используя спасательные средства, опрокинулись на сапборде в воде. Обе не умели плавать и пошли ко дну. Ангелину спасти не удалось. Её подругу вытащили очевидцы. Погибшая училась в школе № 2 и занималась спортом. Обстоятельства трагедии расследует прокуратура Краснодарского края. Мэр города Сергей Белопольский в соцсетях подтвердил гибель школьницы.

«Выражаю искренние соболезнования её родным и близким. Невозможно подобрать слова, которые смогут облегчить боль такой утраты», — написал градоначальник.

До этого в Красноярском крае 14-летний мальчик утонул во время самостоятельного катания на сапборде. Его тело без признаков жизни обнаружили отдыхающие неподалёку от берега.