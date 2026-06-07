14-летний парень утонул, когда один катался на сапборде в Красноярском крае

В Красноярском крае 14-летний мальчик утонул во время самостоятельного катания на сапборде. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла 7 июня на озере Бархатово недалеко от деревни Киндяково. По предварительным данным, подросток находился на водоёме один.

Около 16 часов местного времени его тело без признаков жизни обнаружили отдыхающие неподалёку от берега. По факту произошедшего организована процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Аджарии, в районе водопада Мачухела, российский путешественник сорвался с высоты и разбился насмерть. В МВД Грузии тогда уточнили, что трагедия произошла у подножия 50-метрового водопада — популярной достопримечательности в муниципалитете Кеда