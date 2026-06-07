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7 июня, 16:29

14-летний парень утонул, когда один катался на сапборде в Красноярском крае

Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае 14-летний мальчик утонул во время самостоятельного катания на сапборде. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла 7 июня на озере Бархатово недалеко от деревни Киндяково. По предварительным данным, подросток находился на водоёме один.

Около 16 часов местного времени его тело без признаков жизни обнаружили отдыхающие неподалёку от берега. По факту произошедшего организована процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Юрий Лысенко
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