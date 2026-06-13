Тонувшую в бассейне девочку откачивали гости, пока персонал отеля под Воронежем подавал кальяны

В воронежском загородном комплексе Jani Resort трёхлетняя девочка едва не утонула в бассейне, пока персонал под громкую музыку продавал кальяны. Ребёнка 30 минут откачивали отдыхающие. Об этом сообщает SHOT.

Семья приехала отдохнуть в село Медовка. Взрослые на мгновение отвлеклись, малышка захлебнулась и начала тонуть. Очевидцы вытащили её из воды и полчаса делали массаж сердца. На территории не оказалось ни медиков, ни спасателей. Персонал игнорировал просьбы остановить музыку и вызвать скорую. Отдыхающие сами отнесли ребёнка в приехавшую машину — сотрудники не смогли объяснить водителю, как проехать.

Девочку госпитализировали, она на ИВЛ. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Прокуратурой области организована проверка по факту происшествия с малолетней девочкой 12 июня 2026 года в аквакомплексе на территории Рамонского района», — информирует ведомство.

Ранее Life.ru рассказывал, как в посёлке Октябрьском Красноярского края двухлетний мальчик утонул в септике во дворе частного дома. Мать в это время занималась делами по хозяйству, а ребёнок отправился на улицу.