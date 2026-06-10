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10 июня, 15:40

20-летний российский турист разбился на мотоцикле в Аланье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

ДТП на турецком курорте Аланья унесло жизнь 20-летнего россиянина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

По информации агентства, молодой человек погиб в ночь на вторник, когда его мотоцикл столкнулся с микроавтобусом. Генконсульство подтвердило факт гибели и заявило о готовности оказать всю необходимую консульскую помощь семье погибшего, включая содействие в репатриации тела. Ведомство также сотрудничает с турецкими правоохранительными органами, ведущими расследование инцидента.

Среди погибших в ДТП с горящим автобусом в Турции не было россиян
Среди погибших в ДТП с горящим автобусом в Турции не было россиян

Ранее сообщалось, что 13 иностранных туристов, в том числе семь россиян, пострадали в ДТП с двумя микроавтобуами в турецком Белеке. Причины столкновения устанавливает полиция.

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Наталья Демьянова
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