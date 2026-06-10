20-летний российский турист разбился на мотоцикле в Аланье
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik
ДТП на турецком курорте Аланья унесло жизнь 20-летнего россиянина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.
По информации агентства, молодой человек погиб в ночь на вторник, когда его мотоцикл столкнулся с микроавтобусом. Генконсульство подтвердило факт гибели и заявило о готовности оказать всю необходимую консульскую помощь семье погибшего, включая содействие в репатриации тела. Ведомство также сотрудничает с турецкими правоохранительными органами, ведущими расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что 13 иностранных туристов, в том числе семь россиян, пострадали в ДТП с двумя микроавтобуами в турецком Белеке. Причины столкновения устанавливает полиция.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.