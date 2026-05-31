Среди погибших в ДТП с горящим автобусом в Турции не было россиян

Россиян, по предварительной информации, нет среди погибших или пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции. Об этом сообщил представитель муниципалитета города Денизли.

«Предварительно все жертвы ДТП являются гражданами Турции. Но расследование инцидента продолжается», — сказал собеседник РИА «Новости».

Напомним, что пассажирский автобус компании Pamukkale Turizm, следующий по маршруту Измир — Анталья, врезался в ограждение на трассе Денизли — Айдын в районе Сарайкей, после чего загорелся. По последним данным, авария унесла жизни восьми человек, включая одного ребёнка.