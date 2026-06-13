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13 июня, 13:08

В Красноярском крае двухлетний ребёнок утонул в септике на участке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двухлетний ребёнок утонул в септике на территории частного дома в посёлке Октябрьском Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе местного СК.

«По данному факту Богучанским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

По версии следователей, 41-летняя женщина, мать троих малолетних детей, занималась бытовыми делами во дворе, когда двухлетний мальчик вышел во двор. Некоторое время спустя его тело нашли в септике.

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Матвей Константинов
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