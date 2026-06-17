В Сургуте две девочки утонули в водоёме на территории СНТ

В Сургуте во время купания в водоёме утонули две несовершеннолетние девочки. Трагедия произошла 17 июня на территории СТ «Берендей», сообщила прокуратура города.

На место происшествия для координации действий оперативных служб выехал заместитель прокурора Сургута Андрей Зиганьшин.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности на водных объектах, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России с июня на водоёмах погибли около 40 человек, половина из них — дети. Наибольшее число инцидентов зарегистрировано в Якутии, Бурятии, Хакасии, Архангельской области и ЯНАО.