8-летний мальчик утонул в реке Ува в Удмуртии

В Вавожском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего мальчика, который утонул в реке Ува 19 июня. Об этом сообщило региональное следственное управление СК России.

По данным следствия, несовершеннолетний вместе с другом отправился на самодельный пирс. Во время купания мальчик утонул. Тело ребёнка было обнаружено в реке на следующий день в ходе поисковых мероприятий.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Устанавливаются обстоятельства трагедии и условия, которые ей способствовали. Следственное управление призывает родителей строго соблюдать правила безопасности на водоёмах.

Ранее в Сургуте, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе произошла трагедия на водном объекте в районе садоводческого товарищества «Берендей». Во время купания в водоёме утонули две девочки, не достигшие совершеннолетия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. В надзорном ведомстве подчеркнули, что контролируют ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.