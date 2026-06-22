В Ингушетии нашли тело восьмилетнего Хизира, погибшего при спасении друга

В Ингушетии нашли тело восьмилетнего Хизира, который ушёл под воду, пытаясь выручить своего тонущего товарища. В МЧС официально объявили о завершении поисково-спасательных работ.

«В 16:50 было обнаружено тело мальчика. В связи с этим начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Ахмед Евлоев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ», — говорится в сообщении главного управления по региону.