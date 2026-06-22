Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 14:13

В Ингушетии нашли тело восьмилетнего Хизира, погибшего при спасении друга

Обложка © VK / Давид Дасаниа

Обложка © VK / Давид Дасаниа

В Ингушетии нашли тело восьмилетнего Хизира, который ушёл под воду, пытаясь выручить своего тонущего товарища. В МЧС официально объявили о завершении поисково-спасательных работ.

«В 16:50 было обнаружено тело мальчика. В связи с этим начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Ахмед Евлоев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ», — говорится в сообщении главного управления по региону.

В Дагестане утонул 19-летний парень
В Дагестане утонул 19-летний парень

Напомним, 15 июня в районе села Яндаре 8-летний Хизир, спасая тонущего друга, сам ушёл под воду и пропал без вести. Десятки тысяч людей скали мальчика-героя, которого унесло сильным течением, в течение восьми дней.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Ингушетия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar