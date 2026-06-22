В Ингушетии нашли тело восьмилетнего Хизира, погибшего при спасении друга
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В Ингушетии нашли тело восьмилетнего Хизира, который ушёл под воду, пытаясь выручить своего тонущего товарища. В МЧС официально объявили о завершении поисково-спасательных работ.
«В 16:50 было обнаружено тело мальчика. В связи с этим начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Ахмед Евлоев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ», — говорится в сообщении главного управления по региону.
Напомним, 15 июня в районе села Яндаре 8-летний Хизир, спасая тонущего друга, сам ушёл под воду и пропал без вести. Десятки тысяч людей скали мальчика-героя, которого унесло сильным течением, в течение восьми дней.
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