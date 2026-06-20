Тысячи человек уже неделю ищут 8-летнего Хизира в Ингушетии: что известно к этому моменту

Несколько тысяч человек уже почти неделю ведут поиски 8-летнего Хизира Дербичева, пропавшего на реке Сунжа в Ингушетии. Ребёнок исчез, когда пытался спасти тонущего друга. Сегодня у него день рождения. Региональный МЧС показал кадры работы спасателей и волонтёров.

В Ингушетии ищут ребёнка. Видео © Telegram / МЧС России по Республике Ингушетия

«Водолазы Ингушского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали дно и береговую черту реки Сунжа в поисках пропавшего ребёнка. На сегодняшний день поиски объединили более 6 тысяч человек — это спасатели, волонтёры, сотрудники экстренных служб и неравнодушные жители не только Ингушетии, но и соседних регионов Кавказа», — уточнили в ведомстве.

Реку разделили на участки, работают водолазы, спасатели и поисковые группы. К поискам подключились несколько тысяч волонтёров из Ингушетии и других регионов Северного Кавказа. Люди прочёсывают берег и дно реки, но пока без результата. Начальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихан Цакаев лично побывал на месте трагедии. Регион тоже подключился к поискам, рассматривается версия, что ребёнка могло унести по Сунже дальше предполагаемого расстояния. Хизира также ищут при помощи дронов и другой спецтехники.

Сегодня мальчику исполнилось 8 лет. У него есть младший брат, а его мать работает медсестрой и ждёт третьего ребёнка.

Напомним, трагедия произошла 15 июня в районе села Яндаре. Компания детей отдыхала у реки, когда один из мальчиков начал тонуть. Хизир Дербичев бросился ему на помощь, а другой ребёнок побежал за взрослыми. Тонущего мальчика удалось спасти, однако самого Хизира унесло сильным течением. С тех пор его местонахождение неизвестно. Десятки тысяч людей сейчас ищут 8-летнего героя.