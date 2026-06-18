Бросился спасать друга и исчез: Десятки тысяч людей со всей России ищут 8-летнего героя в Ингушетии

В Ингушетии четвёртые сутки не прекращаются поиски восьмилетнего Хизира Дербичева, который прыгнул в реку Сунжа, чтобы спасти другого мальчика, и был унесён течением. К операции присоединились уже более 20 000 человек, сообщает Mash.

В Ингушетии ищут унесённого рекой Сунжей Хизира Дербичева. Видео © МАКС / МЧС Республики Ингушетия

Друг Хизира сумел ухватиться за корни деревьев. Очевидцы заметили ребёнка и оперативно вытащили его на берег. Именно спасённый школьник рассказал о поступке Дербичева.

После распространения информации в Интернете к операции подключились свыше двадцати тысяч человек. Это жители городов республики и неравнодушные граждане из других регионов страны.

К розыску привлекли глав Карабулака, Назрани, Магаса, Малгобека и Сунжи. На месте работают профильные службы и волонтёры, прочёсывающие русло реки и прилегающую местность. Информационную поддержку оказывают известные спортсмены из мира смешанных единоборств, артисты и политические деятели.

Напомним, восьмилетний мальчик пропал 15 июня в сельском поселении Яндаре Назрановского района. Двое детей находились на необорудованном для купания берегу Сунжи, одного из них унесло течением, второй не пострадал. Следственный комитет и прокуратура Ингушетии проводят проверки, на месте работают криминалисты и сотрудники МЧС, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося и дать оценку соблюдению требований безопасности несовершеннолетних.