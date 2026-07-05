Тапок одной из пропавших в Туве девочек нашли у берега Енисея
Обложка © MAX / МВД России по Республике Тыва
В Республике Тыва волонтёры нашли тапок, который принадлежал одной из пропавших девочек. Сообщается, что находка была сделана в 22 километрах от города. Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.
Во время поисков волонтёры обнаружили тапок в воде недалеко от берега реки Енисей, примерно в 22 километрах от Кызыла. Ранее в ходе поисковой операции были найдены сандалии второй пропавшей несовершеннолетней.
Поиски продолжаются, к ним привлечены сотрудники правоохранительных органов, спасатели, водолазы, волонтёры, а также представители государственных и иных служб.
Напомним 13-летние Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна 1 июля ушли гулять из домов на улицах Буренской и Листвянка. Обратно девочки не вернулись. По сведениям правоохранителей, подростки часто проводили досуг на территории местной школы. Позднее появилась информация, что похожих детей могли видеть на берегу Енисея. Возле реки следователи обнаружили обувь, которая принадлежала одной из пропавших. Следственные органы возбудили уголовное дело, прокуратура инициировала собственную проверку.
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