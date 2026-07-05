Тапок одной из пропавших в Туве девочек нашли у берега Енисея

В Республике Тыва волонтёры нашли тапок, который принадлежал одной из пропавших девочек. Сообщается, что находка была сделана в 22 километрах от города. Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.

Во время поисков волонтёры обнаружили тапок в воде недалеко от берега реки Енисей, примерно в 22 километрах от Кызыла. Ранее в ходе поисковой операции были найдены сандалии второй пропавшей несовершеннолетней.

Поиски продолжаются, к ним привлечены сотрудники правоохранительных органов, спасатели, водолазы, волонтёры, а также представители государственных и иных служб.