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Регион
9 июля, 09:50

СК не обнаружил признаков насильственной смерти у погибших девочек в Тыве

Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва

Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва

Следователи не нашли признаков насильственной смерти на телах двух девочек, обнаруженных в Тыве. Для установления точной причины гибели назначены судебно-медицинские экспертизы. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Специалисты продолжают работу на местах обнаружения тел двух несовершеннолетних в Республике Тыва. К осмотру привлекли следователей, криминалистов, сотрудника Главного управления криминалистики СК России и руководителя регионального следственного управления.

«В ходе осмотра тел погибших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти несовершеннолетних, не обнаружено», — говорится в сообщении.

При этом окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после проведения судебно-медицинских исследований.

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Ранее стало известно об обнаружении тел двух несовершеннолетних в Республике Тыва после продолжительных поисковых мероприятий. Следствие обратило внимание на то, что останки детей нашли в разных местах, расположенных примерно в 60 километрах друг от друга.

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Милена Скрипальщикова
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