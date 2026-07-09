СК не обнаружил признаков насильственной смерти у погибших девочек в Тыве

Следователи не нашли признаков насильственной смерти на телах двух девочек, обнаруженных в Тыве. Для установления точной причины гибели назначены судебно-медицинские экспертизы. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Специалисты продолжают работу на местах обнаружения тел двух несовершеннолетних в Республике Тыва. К осмотру привлекли следователей, криминалистов, сотрудника Главного управления криминалистики СК России и руководителя регионального следственного управления.

«В ходе осмотра тел погибших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти несовершеннолетних, не обнаружено», — говорится в сообщении.

При этом окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после проведения судебно-медицинских исследований.

Ранее стало известно об обнаружении тел двух несовершеннолетних в Республике Тыва после продолжительных поисковых мероприятий. Следствие обратило внимание на то, что останки детей нашли в разных местах, расположенных примерно в 60 километрах друг от друга.