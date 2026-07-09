В Приангарье спустя неделю нашли тело 4-летнего мальчика, унесённого рекой

В Иркутской области обнаружили погибшим четырёхлетнего мальчика, пропавшего во время сплава. Об этом сообщил SHOT.

Тело находилось у берега в Шелеховском районе. Поисковая операция продолжалась неделю.

Трагедия разыгралась на массовом сплаве группы из 49 участников. Во время привала в воду зашли двое детей: четырёхлетний мальчик и девочка восьми лет.

Стремительное течение начало уносить обоих. На выручку бросились двое взрослых мужчин.

Девочку удалось вытащить из воды, а ребёнка спасти не успели. Позже было найдено тело одного из бросившихся на помощь. Поиски второго мужчины ещё ведутся.

По имеющимся данным, погибший малыш с годовалого возраста каждое лето сплавлялся с родителями по Иркуту. Он хорошо плавал и не боялся воды. В этот раз отец не смог присоединиться к семье, поэтому несовершеннолетний находился на маршруте только с мамой.

Ранее сообщалось, что был задержан организатор сплава. Следователи изъяли документацию, представляющую интерес для дела. Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.