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9 июля, 07:17

В Приангарье спустя неделю нашли тело 4-летнего мальчика, унесённого рекой

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

В Иркутской области обнаружили погибшим четырёхлетнего мальчика, пропавшего во время сплава. Об этом сообщил SHOT.

Тело находилось у берега в Шелеховском районе. Поисковая операция продолжалась неделю.

Трагедия разыгралась на массовом сплаве группы из 49 участников. Во время привала в воду зашли двое детей: четырёхлетний мальчик и девочка восьми лет.

Стремительное течение начало уносить обоих. На выручку бросились двое взрослых мужчин.

Девочку удалось вытащить из воды, а ребёнка спасти не успели. Позже было найдено тело одного из бросившихся на помощь. Поиски второго мужчины ещё ведутся.

По имеющимся данным, погибший малыш с годовалого возраста каждое лето сплавлялся с родителями по Иркуту. Он хорошо плавал и не боялся воды. В этот раз отец не смог присоединиться к семье, поэтому несовершеннолетний находился на маршруте только с мамой.

Мальчик, пропавший при сплаве на реке Иркут, был без жилета и не умел плавать
Мальчик, пропавший при сплаве на реке Иркут, был без жилета и не умел плавать

Ранее сообщалось, что был задержан организатор сплава. Следователи изъяли документацию, представляющую интерес для дела. Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

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Никита Никонов
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