В Приангарье задержали организатора сплава, где пропали ребёнок и двое взрослых

В Иркутской области задержали организатора сплава, во время которого пропали ребёнок и двое взрослых. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

«4 июля в порядке ст. 91 УПК РФ следователем СК задержан организатор сплава. В настоящее время с 41-летним подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Изъята документация, представляющая интерес для следствия», — говорится в сообщении.