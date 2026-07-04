В Приангарье задержали организатора сплава, где пропали ребёнок и двое взрослых
Обложка © VK / СУ СК России по Иркутской области
В Иркутской области задержали организатора сплава, во время которого пропали ребёнок и двое взрослых. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.
«4 июля в порядке ст. 91 УПК РФ следователем СК задержан организатор сплава. В настоящее время с 41-летним подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Изъята документация, представляющая интерес для следствия», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области продолжаются поиски участников сплава по реке Иркут, в ходе которого пропали двое мужчин и четырёхлетний ребёнок.
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