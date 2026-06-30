Найдено тело второго туриста, погибшего при сплаве на реке Агул под Красноярском

Найдено тело второго туриста, пропавшего при сплаве по реке Агул в Красноярском крае. Как сообщили в пресс-службе местного СК, мужчину обнаружили в Ирбейско-Саянском округе.

«Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении спасателями в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа тела мужчины», — говорится в сообщении. Проводится проверка.

Напомним, первым было найдено тело спутницы мужчины — 45-летней женщины. Оно находилось в речном заломе. Супругов в последний раз видели как раз недалеко от этого места.