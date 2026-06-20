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20 июня, 01:25

Отец и сын пропали на лодках в Жиганском районе Якутии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Отец и сын пропали во время прогулки на лодках в Жиганском районе Якутии. Мужчины отправились в плавание 13 июня. Тревогу забили 19 июня — после того, как оба перестали выходить на связь. Об этом сообщили в Службе спасения Якутии.

«Из Якутска в Жиганский район на метеостанцию Джарджан выехали двое мужчин и до сих пор не доехали до места»,указано в сообщении спасателей.

По данным спасателей, мужчин видели в последний раз в устье реки Вилюй в Кобяйском районе. Местные жители рассказали, что погодные условия во время пропажи были неблагоприятными — бушевал сильный ураганный ветер.

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Ранее в Якутии на реке Ясасчная перевернулась моторная лодка, два человека не выбрались на берег. Инцидент произошёл в Верхнеколымском районе, примерно в 100 км от села Нелемное. Позже их нашли погибшими.

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Лия Мурадьян
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