Отец и сын пропали на лодках в Жиганском районе Якутии

Отец и сын пропали во время прогулки на лодках в Жиганском районе Якутии. Мужчины отправились в плавание 13 июня. Тревогу забили 19 июня — после того, как оба перестали выходить на связь. Об этом сообщили в Службе спасения Якутии.

«Из Якутска в Жиганский район на метеостанцию Джарджан выехали двое мужчин и до сих пор не доехали до места», — указано в сообщении спасателей.

По данным спасателей, мужчин видели в последний раз в устье реки Вилюй в Кобяйском районе. Местные жители рассказали, что погодные условия во время пропажи были неблагоприятными — бушевал сильный ураганный ветер.

Ранее в Якутии на реке Ясасчная перевернулась моторная лодка, два человека не выбрались на берег. Инцидент произошёл в Верхнеколымском районе, примерно в 100 км от села Нелемное. Позже их нашли погибшими.