Пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристов нашли живыми

Семья из трёх человек, которая пропала в Карачаево-Черкесии во время восхождения к пещере Дженту, обнаружена спасателями в полном порядке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону в мессенджере «Макс».

«Медицинская помощь туристам не требуется», — отмечено в тексте.

В МЧС уточнили, что свой маршрут путешественники заранее не регистрировали. Поисковая операция началась после того, как их трекер передал сигнал о нештатной ситуации. Как позже выяснилось, срабатывание устройства произошло случайно, и на самом деле в помощи туристы не нуждались.

Сотрудниками ведомства также была организована и проведена комплексная профилактическая работа, направленная непосредственно на взаимодействие с группой туристов. В рамках этой деятельности специалисты ведомства провели с путешественниками необходимые разъяснительные беседы и инструктажи по правилам безопасности в горной местности.

Напомним, накануне вечером группа путешественников перестала выходить на связь в районе пещеры Дженту в Карачаево-Черкесии. Последний сигнал бедствия был зафиксирован на высоте 2880 метров. Спасатели немедленно начали ночную поисковую операцию, однако путь к пещере оказался сильно осложнён вертикальными участками и требовал специального снаряжения — глубина Дженту достигает 45 метров, а общая протяжённость её ходов превышает 500 метров.