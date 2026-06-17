Группа туристов пропала в Карачаево-Черкесии около пещеры Дженту

Группа туристов пропала в Карачаево-Черкесии, сообщает SHOT. Сигнал SOS был подан поздно вечером 16 июня на высоте 2880 метров. Туристы двигались в районе пещеры Дженту, неподалёку спасатели обнаружили оставленную палатку.

Поиски пропавших туристов, которые начались ночью, сейчас продолжаются.

Маршрут к пещере имеет немало вертикальных и резких участков, для прохождения которых необходимо иметь специальное оборудование. Глубина самой Дженту составляет 45 метров, а протяжённость ходов по ней — более 500.

А на днях в Карачаево-Черкессии спасли туриста, который сорвался со снежника в районе перевала Федосеева. Мужчине из Нижнего Новгорода понадобилась медицинская помощь, его спустили в посёлок Архыз и передали врачам.