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17 июня, 09:12

Группа туристов пропала в Карачаево-Черкесии около пещеры Дженту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sobolev Vyacheslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sobolev Vyacheslav

Группа туристов пропала в Карачаево-Черкесии, сообщает SHOT. Сигнал SOS был подан поздно вечером 16 июня на высоте 2880 метров. Туристы двигались в районе пещеры Дженту, неподалёку спасатели обнаружили оставленную палатку.

Поиски пропавших туристов, которые начались ночью, сейчас продолжаются.

Маршрут к пещере имеет немало вертикальных и резких участков, для прохождения которых необходимо иметь специальное оборудование. Глубина самой Дженту составляет 45 метров, а протяжённость ходов по ней — более 500.

В Китае турист выжил после семи дней в открытом море
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А на днях в Карачаево-Черкессии спасли туриста, который сорвался со снежника в районе перевала Федосеева. Мужчине из Нижнего Новгорода понадобилась медицинская помощь, его спустили в посёлок Архыз и передали врачам.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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