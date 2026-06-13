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13 июня, 17:37

В Карачаево-Черкессии спасатели помогли туристу, который сорвался со снежника

Обложка © Max / МЧС Карачаево-Черкессии

Обложка © Max / МЧС Карачаево-Черкессии

В Карачаево-Черкессии спасатели помогли туристу, который сорвался со снежника в районе перевала Федосеева. Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, мужчине из Нижнего Новгорода понадобилась медицинская помощь, его спустили в посёлок Архыз и передали врачам.

Спасение туриста в Карачаево-Черкессии. Видео © Max / МЧС Карачаево-Черкессии

«Мужчина из Нижнего Новгорода, в составе группы проходил один из туристических маршрутов. Регистрацию в подразделениях МЧС России не проходил», — говорится в сообщении.

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Матвей Константинов
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