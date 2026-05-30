На Бали спасатели эвакуировали с горы Батукару заблудившихся подростков из РФ

Трое подростков, включая двух граждан Российской Федерации, заблудились на горе Батукару (остров Бали) и были эвакуированы местными спасателями. Об этом сообщило агентство ANTARA со ссылкой на поисково-спасательную службу острова.

«Трое туристов, заблудившихся на горе Батукару, были успешно обнаружены объединённой поисково-спасательной группой в пятницу около 11:00 по местному времени (05:00 мск. — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, подростки начали спуск с горы днём, но к вечеру потеряли ориентировку. После этого они не смогли самостоятельно выйти с маршрута. Координатор поисково-спасательного поста Донни Индраван сообщил, что один из подростков сумел связаться с семьёй. После этого его родственники обратились за помощью к спасателям. Гора Батукару считается одной из сложных для подъёма на Бали. Подробности о состоянии найденных подростков в сообщении не приводятся.

Ранее в районе Софийских водопадов в Архызе пропали двое детей 10 и 12 лет. Об их исчезновении стало известно, когда ребята не вернулись с туристического маршрута. Софийские водопады — один из самых посещаемых природных объектов Архыза. Это каскад из девяти водопадов, к которому регулярно поднимаются туристы.