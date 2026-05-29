Свидание на сапах обернулось бедой: Появилась трагическая версия о судьбе исчезнувших влюблённых в Омске

Пропавшие в Омске влюблённые сапбордисты, предварительно, утонули в Иртыше. Об этом сообщает SHOT. 40-летний Анатолий и 43-летняя Ольга собрались в сплав на досках на 1–2 дня.

Точный маршрут они никому не назвали. Родные забили тревогу, когда пара не вышла на работу, хотя прежде никогда не пропадала без предупреждения. Последний раз легко одетых пловцов видел местный житель в понедельник вечером. Они проплывали под метромостом. На улице в это время было прохладно и ветрено.

В мае река в Омске считается крайне опасной для сапбордов и маломерных судов. После весеннего половодья течение становится мощным и неравномерным, появляются сильные водовороты и подводные потоки. Температура ещё низкая — около +13 градусов. Даже опытный человек в такой среде быстро теряет силы и может погибнуть за считаные минуты.

В этом месяце акватория уже унесла жизни как минимум двоих жителей города. 16-летний подросток на спор спрыгнул с пирса, из-за интенсивного потока его тело нашли только спустя 8 дней. В районе лодочной станции погиб 39-летний бизнесмен. Предварительно, он упал с пришвартованного катера. Его так и не обнаружили.

Напомним, пара пропала во время свидания на досках. Анатолий и Ольга — профи в этом деле. Они давно вели активный образ жизни: катались на лыжах, организовывали походы, спускались на байдарках. Прошлым летом пара проплыла на сапах 30 километров по Иртышу.