Опубликовано последнее видео c пропавшими в Омске влюблёнными сапбордистами

Появилось последнее видео с пропавшими в Омске влюблёнными сапбордистами. Запись опубликовал Mash Siberia.

Последнее видео с парой сапбордистов, пропавших в Омске. Видео © Telegram / Mash Siberia

Кадры сняты камерой видеонаблюдения, установленной на доме по адресу: улица Архитекторов, 1Г. На них видно, как мужчина и женщина выходят на своих досках в акваторию.

Как отмечают участники поискового отряда, туристы совершили фатальную ошибку: они не обозначили стартовую точку своего маршрута. Теперь волонтёры не знают, в каком именно направлении двигались путешественники.

Спасатели призывают всех, кто планирует водные прогулки, обязательно сообщать о своих планах близким и регистрировать маршруты. А пока поиски Ольги и Анатолия продолжаются. Любая информация о возможном месте нахождения может оказаться решающей. Мы будем следить за развитием событий.

Напомним, в Омске третий день ищут пару, пропавшую во время свидания на сапбордах. Когда они перестали выходить на связь, родственники забили тревогу. Водолазы МЧС обследовали дно в районе предполагаемого плавания, но пока безрезультатно.