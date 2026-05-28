Неделя в ловушке: Спасатели пробиваются к золотоискателям сквозь затопленную пещеру

Семеро жителей Лаоса, пропавших неделю назад, найдены живыми в пещере в провинции Сайсомбун. Об этом сообщает газета Vientiane Times со ссылкой на экстренные службы.

По данным издания Lao Phattana News, группа вошла внутрь 20 мая. Люди искали золото примерно в 125 км к северо-востоку от Вьентьяна и попали в западню из-за ливня. Резкий подъём воды отрезал им путь наружу.

Спасатели установили контакт с пострадавшими. Подъем на поверхность запланирован на 28 мая, однако сроки напрямую зависят от метеоусловий.

К операции привлекли специалистов из Таиланда. Общая численность задействованных лиц достигает примерно ста человек. Одновременно с этим местные власти и сельские жители пытаются откачать воду из ходов.

Спасательная служба Лаоса уточняет, что система подземных пустот в районе Лонг Чанх устроена сложно. Она имеет несколько ярусов и уходит глубоко вниз. Отдельные тоннели простираются более чем на 110 метров от входа.

