Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 08:39

Неделя в ловушке: Спасатели пробиваются к золотоискателям сквозь затопленную пещеру

В Лаосе нашли живыми семерых золотоискателей, пропавших в пещере неделю назад

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

Семеро жителей Лаоса, пропавших неделю назад, найдены живыми в пещере в провинции Сайсомбун. Об этом сообщает газета Vientiane Times со ссылкой на экстренные службы.

По данным издания Lao Phattana News, группа вошла внутрь 20 мая. Люди искали золото примерно в 125 км к северо-востоку от Вьентьяна и попали в западню из-за ливня. Резкий подъём воды отрезал им путь наружу.

Одну из пещер в районе пропажи семьи Усольцевых пока не обследовали
Одну из пещер в районе пропажи семьи Усольцевых пока не обследовали

Спасатели установили контакт с пострадавшими. Подъем на поверхность запланирован на 28 мая, однако сроки напрямую зависят от метеоусловий.

К операции привлекли специалистов из Таиланда. Общая численность задействованных лиц достигает примерно ста человек. Одновременно с этим местные власти и сельские жители пытаются откачать воду из ходов.

Спасательная служба Лаоса уточняет, что система подземных пустот в районе Лонг Чанх устроена сложно. Она имеет несколько ярусов и уходит глубоко вниз. Отдельные тоннели простираются более чем на 110 метров от входа.

Спасённый из пещеры в Таиланде мальчик умер при загадочных обстоятельствах в Британии
Спасённый из пещеры в Таиланде мальчик умер при загадочных обстоятельствах в Британии

Ранее Life.ru писал, что пять иностранцев погибли в подводной пещере во время дайвинга на Мальдивах. Среди жертв были инструктор по дайвингу, профессор морской биологии, её дочь и два молодых исследователя из Университета Генуи. Все они участвовали в научно-исследовательской экспедиции, направленной на изучение подводных пещер.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • лаос
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar