Погружение туристов в пещеру на глубине 50 метров на Мальдивах обернулось трагедией — погибли 5

Группа туристов из Италии погибла в результате несчастного случая во время подводного исследования на Мальдивах. Их было пятеро, сообщает итальянский МИД.

«Пятеро граждан Италии погибли в результате несчастного случая во время погружения с аквалангом на атолле Вааву на Мальдивах. Дайверы погибли при попытке исследовать пещеры на глубине 50 метров», — говорится в официальном заявлении МИДа.

Как уточняет Agence France-Presse, среди погибших были инструктор по дайвингу, профессор морской биологии, её дочь и два молодых исследователя из Университета Генуи. Все они участвовали в научно-исследовательской экспедиции, направленной на изучение подводных пещер. По информации местных властей и МИД Италии, причины инцидента уточняются, ведётся расследование, чтобы установить обстоятельства трагедии.

