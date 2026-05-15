15 мая, 05:57

Погружение туристов в пещеру на глубине 50 метров на Мальдивах обернулось трагедией — погибли 5

Пять иностранцев погибли в подводной пещере во время дайвинга на Мальдивах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jae Lenz

Группа туристов из Италии погибла в результате несчастного случая во время подводного исследования на Мальдивах. Их было пятеро, сообщает итальянский МИД.

«Пятеро граждан Италии погибли в результате несчастного случая во время погружения с аквалангом на атолле Вааву на Мальдивах. Дайверы погибли при попытке исследовать пещеры на глубине 50 метров», — говорится в официальном заявлении МИДа.

Как уточняет Agence France-Presse, среди погибших были инструктор по дайвингу, профессор морской биологии, её дочь и два молодых исследователя из Университета Генуи. Все они участвовали в научно-исследовательской экспедиции, направленной на изучение подводных пещер. По информации местных властей и МИД Италии, причины инцидента уточняются, ведётся расследование, чтобы установить обстоятельства трагедии.

У берегов Мексики крокодил напал на 72-летнего дайвера из США

