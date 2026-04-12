У берегов Мексики крокодил напал на 72-летнего дайвера из США

У побережья мексиканского острова Косумель крокодил атаковал 72-летнего гражданина США, который нырял с аквалангом. Об этом сообщает My Northwest.

Пострадавший Эрик Григер в беседе с изданием сообщил, что атака рептилии произошла в тот момент, когда он безмятежно находился в воде. Пожилой американец попробовал обороняться, однако его правая кисть всё равно угодила в зубы хищнику.

«Она тут же сжала челюсти и начала мотать головой, как собака игрушкой», — рассказал он.

Левой конечностью американец наносил удары по голове крокодила, а также бил его ногами в область брюха. Несмотря на это, рептилия перевернулась в толще воды и начала увлекать свою жертву на глубину Карибского моря. Удача была на стороне мужчины: в конечном счёте хищник разомкнул челюсти и отпустил его.

Туристы, находившиеся на пляже, извлекли раненого пенсионера из моря и наложили ему давящую повязку — благодаря этому удалось сохранить и конечность, и жизнь пострадавшему. В медучреждении позже диагностировали: рептилия прокусила артерию и все сухожилия, однако костные ткани и два главных нервных ствола не пострадали.

Ранее Life.ru рассказывал, как на Шри-Ланке хищная рептилия утащила девятилетнюю девочку во время купания — трагедия произошла 19 марта, когда ребёнок плескался в пруду вместе с бабушкой. Взрослые пытались спасти девочку, но спасти её не удалось.