Самолёт развалился в воздухе и упал в реку с крокодилами в Австралии

В Австралии двухмоторный самолёт King Air развалился в воздухе сразу после отрыва от взлётной полосы. Об этом пишет News.com.au.

Машиной управлял 32-летний Томас Ниит. Борт поднялся на 45 метров, после чего начал терять высоту и врезался в дерево. Обломки упали в воду, кишащую крокодилами, что серьёзно осложнило поисковую операцию. Пилот выжить не смог.

Причины катастрофы пока не установлены. Специалистам предстоит изучить данные служб управления воздушным движением, метеосводки и оборудование, извлечённое с места падения.

