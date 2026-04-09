Самолёт развалился в воздухе и упал в реку с крокодилами в Австралии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marina Demkina

В Австралии двухмоторный самолёт King Air развалился в воздухе сразу после отрыва от взлётной полосы. Об этом пишет News.com.au.

Машиной управлял 32-летний Томас Ниит. Борт поднялся на 45 метров, после чего начал терять высоту и врезался в дерево. Обломки упали в воду, кишащую крокодилами, что серьёзно осложнило поисковую операцию. Пилот выжить не смог.

Причины катастрофы пока не установлены. Специалистам предстоит изучить данные служб управления воздушным движением, метеосводки и оборудование, извлечённое с места падения.

Ранее Life.ru рассказывал, как на Шри-Ланке хищная рептилия утащила девятилетнюю девочку во время купания — трагедия произошла 19 марта, когда ребёнок плескался в пруду вместе с бабушкой. Взрослые пытались спасти девочку, но спасти её не удалось.

BannerImage
Юрий Лысенко
