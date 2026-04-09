Самолёт развалился в воздухе и упал в реку с крокодилами в Австралии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marina Demkina
В Австралии двухмоторный самолёт King Air развалился в воздухе сразу после отрыва от взлётной полосы. Об этом пишет News.com.au.
Машиной управлял 32-летний Томас Ниит. Борт поднялся на 45 метров, после чего начал терять высоту и врезался в дерево. Обломки упали в воду, кишащую крокодилами, что серьёзно осложнило поисковую операцию. Пилот выжить не смог.
Причины катастрофы пока не установлены. Специалистам предстоит изучить данные служб управления воздушным движением, метеосводки и оборудование, извлечённое с места падения.
Ранее Life.ru рассказывал, как на Шри-Ланке хищная рептилия утащила девятилетнюю девочку во время купания — трагедия произошла 19 марта, когда ребёнок плескался в пруду вместе с бабушкой. Взрослые пытались спасти девочку, но спасти её не удалось.
