28 мая, 09:25

В Омске третий день ищут пару, пропавшую во время свидания на сапбордах

В Омске продолжаются поиски 40-летнего Анатолия и 43-летней Ольги. В понедельник они ушли из дома, чтобы покататься на сапбордах по Иртышу, но обратно так и не вернулись. Об этом пишет SHOT.

В Омске третий день ищут пару, пропавшую на сапбордах. Видео © Telegram/ SHOT

В тот день в городе стояла жара около 30 градусов. При этом вода в реке оставалась холодной, что могло серьёзно осложнить ситуацию на маршруте.

Анатолий и Ольга давно увлекаются активным отдыхом. Они путешествовали, катались на лыжах и велосипедах, ходили в походы, сплавлялись на байдарках, а в прошлом году прошли на сапах 30 километров по Иртышу.

Мужчина работает обивщиком на мебельной фабрике, женщина официально не трудоустроена. Детей у них нет, вместе они уже более 20 лет. Поиски возлюбленных идут третий день. Обстоятельства их исчезновения пока уточняются.

Ранее в Обнинске нашли 14-летнюю девочку. Несовершеннолетняя не вернулась домой 21 мая, до 24 мая велись её поиски. Девочку удалось найти на вокзале.

Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
