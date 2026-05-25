Пропавшую в Обнинске 14-летнюю девочку нашли на вокзале

В Обнинске Калужской области нашли 14-летнюю девочку, которая ранее пропала. Несовершеннолетняя не вернулась домой 21 мая, всё это время велись её поиски. По данным регионального СК, подростка нашли на вокзале.

«Следователи установили местонахождение пропавшей в Обнинске 14-летней девочки... Пропавшая была обнаружена на вокзале в городе Обнинске», — уточнили в ведомстве.

Сейчас беглянку доставили в областной СК, где следователи допросят девочку на предмет мотивов и причин её поступка.

Напомним, утром 21 мая в Обнинске 14-летняя девочка ушла на учёбу, но после занятий дома уже не появилась. Последний раз её фиксировали камеры наблюдения на трассе в районе Белоусово. Друзья пропавшей считали, что она могла уйти к своему другу.