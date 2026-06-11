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11 июня, 07:39

Машины бессильны: Назван единственный способ эвакуировать тело Наговициной с пика Победы

Альпинист Борисов: Забрать тело Наговициной с пика Победы могут только спасатели

Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Использование авиации для эвакуации тела погибшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговицыной исключено. Единственным способом остаётся ручной спуск силами спасательного отряда, сообщил РИА «Новости» инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму Андрей Борисов.

Специалист, имеющий богатый опыт организации восхождений, пояснил, что в данном районе отсутствует вертолётная техника, сопоставимая с гималайской. По его словам, тяжелые машины на такую высоту здесь просто не поднимают, и мало кто решится на подобный риск. Поэтому рассчитывать приходится исключительно на человеческие ресурсы.

Борисов привёл в пример Непал, где парк винтокрылых машин позволяет работать в зоне смерти. Он рассказал, что лично наблюдал, как с высоты 7000 метров на Эвересте снимали пострадавшего. Облегчённый борт на минимальном запасе топлива зависал, чтобы закрепить человека на длинной верёвке, после чего стремительно уходил вниз к базовому лагерю.

Сам эксперт охарактеризовал это зрелище как ужасное: пострадавший летел, подвешенный на длинном фале прямо под днищем машины. Однако в условиях высокогорья такой способ остаётся порой безальтернативным, чтобы оперативно доставить человека к медикам.

В МЧС Киргизии оценили риски эвакуации тела Наговицыной с пика Победы
В МЧС Киргизии оценили риски эвакуации тела Наговицыной с пика Победы

Напомним, что 12 августа 2025 года Наталья Наговицына сломала ногу на высоте около 7200 метров при спуске с пика Победы — высочайшей вершины Тянь-Шаня. Другие альпинисты предпринимали неоднократные попытки ей помочь, однако капризная погода и гибель одного из участников спасательных работ сделали эвакуацию невозможной. Девушка осталась на высоте с повреждённым снаряжением и скудными припасами. Официальный поиск свернули 25 августа, вывезти её не удалось, а 2 сентября запущенный к стоянке дрон уже не зафиксировал признаков жизни.

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Юрий Лысенко
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