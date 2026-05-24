В МЧС Киргизии оценили риски эвакуации тела Наговицыной с пика Победы

Возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы сопряжена с крайне высоким риском для спасателей. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель МЧС Киргизии.

«Пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин мира, а проведение спасательных и эвакуационных операций на высотах свыше 7000 метров сопряжено с крайне высоким риском для жизни спасателей», — ответили в ведомстве.

В МЧС добавили, что готовы рассмотреть возможность содействия в эвакуации, если будет принято соответствующее решение.

Ранее президент Федерации альпинизма Киргизии Эдуард Кубатов заявил, что эвакуация тела погибшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной с высоты 7200 метров крайне опасна, требует огромных ресурсов и подвергает риску жизни спасателей. По его мнению, альпинисты осознают такие риски, и тело лучше не тревожить — у подножия уже покоятся несколько погибших. Однако окончательное решение должна принимать семья Наговициной.