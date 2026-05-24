В МЧС Киргизии оценили риски эвакуации тела Наговицыной с пика Победы
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы сопряжена с крайне высоким риском для спасателей. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель МЧС Киргизии.
«Пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин мира, а проведение спасательных и эвакуационных операций на высотах свыше 7000 метров сопряжено с крайне высоким риском для жизни спасателей», — ответили в ведомстве.
В МЧС добавили, что готовы рассмотреть возможность содействия в эвакуации, если будет принято соответствующее решение.
Ранее президент Федерации альпинизма Киргизии Эдуард Кубатов заявил, что эвакуация тела погибшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной с высоты 7200 метров крайне опасна, требует огромных ресурсов и подвергает риску жизни спасателей. По его мнению, альпинисты осознают такие риски, и тело лучше не тревожить — у подножия уже покоятся несколько погибших. Однако окончательное решение должна принимать семья Наговициной.
Напомним, что 12 августа 2025 года альпинистка Наговицина получила травму ноги на высоте около 7,2 км во время спуска с пика Победы, высочайшей вершины Тянь-Шаня. Несмотря на неоднократные попытки спасения другими альпинистами, сложные погодные условия и гибель одного из спасателей помешали эвакуации. Наговицина оказалась в тяжёлом положении с поврежденным снаряжением и ограниченными запасами. Официальные поисково-спасательные операции были завершены 25 августа, а все попытки её вывезти оказались безуспешными. 2 сентября беспилотник, отправленный к её лагерю, не обнаружил признаков жизни.
