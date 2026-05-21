«Боритесь до конца»: Безногий альпинист-десантник из России взобрался на Эверест на руках

Российский альпинист, ветеран ВДВ Рустам Набиев, лишившийся обеих ног, совершил уникальное восхождение на Эверест, став первым человеком, поднявшимся на вершину исключительно на руках и без посторонней помощи. Об этом блогер рассказал у себя в соцсетях.

«20 мая в 8.16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошёл на вершину Эвереста только на одних руках!», — написал он.

На пике альпинист-десантник развернул флаг и табличку с надписью: «Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается». В своём сообщении Набиев уточнил, что достиг вершины 20 мая в 8:16 по непальскому времени.

Он посвятил своё восхождение всем своим зрителям и наказал «бороться, пока в вас теплица жизнь, боритесь до конца».

Набиев потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске, где провёл под завалами около семи часов. Тогда трагедия унесла жизни 24 человек. Десантник до этого уже покорил Эльбрус, Манаслу, Аконкагуа, Арарат, Казбек и Килиманджаро, несмотря на тяжёлую травму.