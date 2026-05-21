«Боритесь до конца»: Безногий альпинист-десантник из России взобрался на Эверест на руках
Рустам Набиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rustam_nabiev92
Российский альпинист, ветеран ВДВ Рустам Набиев, лишившийся обеих ног, совершил уникальное восхождение на Эверест, став первым человеком, поднявшимся на вершину исключительно на руках и без посторонней помощи. Об этом блогер рассказал у себя в соцсетях.
«20 мая в 8.16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошёл на вершину Эвереста только на одних руках!», — написал он.
На пике альпинист-десантник развернул флаг и табличку с надписью: «Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается». В своём сообщении Набиев уточнил, что достиг вершины 20 мая в 8:16 по непальскому времени.
Он посвятил своё восхождение всем своим зрителям и наказал «бороться, пока в вас теплица жизнь, боритесь до конца».
Набиев потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске, где провёл под завалами около семи часов. Тогда трагедия унесла жизни 24 человек. Десантник до этого уже покорил Эльбрус, Манаслу, Аконкагуа, Арарат, Казбек и Килиманджаро, несмотря на тяжёлую травму.
