Лишившийся ног десантник Набиев после Эльбруса хочет покорить космос

Член Общественной палаты РФ и Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека Рустам Набиев в беседе с радио «Комсомольская правда» поделился планами на будущее. А планы у него, в прямом смысле, космические. После покорения Эльбруса бывший десантник, лишившийся ног, мечтает подняться ещё выше.

«Я являюсь единственным и первым человеком в мире, который поднимается на высочайшие горы только на одних руках. За моей спиной пять мировых рекордов, рекорд Гиннеса», — цитирует спортсмена kp.ru.

На груди Набиева — Орден Дружбы от президента, а за спиной — восемь восхождений, три из которых на Эльбрус. Однако теперь активист мечтает слетать в космос.

«Никогда не было человека с инвалидностью в космосе. Но почему-то я верю, что это для меня возможно, и я знаю, что я когда-нибудь туда полечу», — подчеркнул Набиев.