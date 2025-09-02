Застрявшая в горах Киргизии Наговицина мертва — это подтвердило новое видео с дрона
Боня: Гибель Наговициной была подтверждена видеозаписью с нового дрона
Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Альпинистка Наталья Наговицина погибла. Этот факт подтвердил дрон, обследовавший сегодня, 2 сентября, пик Победы, сообщила телеведущая Виктория Боня в Telegram-канале.
Дрон, поднятый к Пику Победы, подтвердил гибель Наговициной. Видео © Telegram /Виктория Боня
«Нам удалось запустить дрон, сегодня 2-го сентября на пик Победы. Наталья Наговицина упокоилась с миром», — написала Боня.
По словам телеведущей, она очень просила специалистов, чтобы они дольше кружили над палаткой на случай, если Наговицина заметит летающий аппарат и успела подать какой-нибудь знак. Увы, но признаков жизни Наталья так и не подала.
Россиянка провела на склоне 21 день, оказавшись в западне на вершине после перелома ноги при подъёме на пик Хан-Тенгри.
Напомним, 12 августа альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу на склоне пика Победы. Все попытки эвакуации альпинистки оказались безуспешны. Операция по эвакуации Наговициной официально прекращена. С 1955 года с этой вершины не удалось спасти ни одного человека.