Регион
2 сентября, 13:16

Застрявшая в горах Киргизии Наговицина мертва — это подтвердило новое видео с дрона

Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Альпинистка Наталья Наговицина погибла. Этот факт подтвердил дрон, обследовавший сегодня, 2 сентября, пик Победы, сообщила телеведущая Виктория Боня в Telegram-канале.

Дрон, поднятый к Пику Победы, подтвердил гибель Наговициной. Видео © Telegram /Виктория Боня

«Нам удалось запустить дрон, сегодня 2-го сентября на пик Победы. Наталья Наговицина упокоилась с миром», — написала Боня.

По словам телеведущей, она очень просила специалистов, чтобы они дольше кружили над палаткой на случай, если Наговицина заметит летающий аппарат и успела подать какой-нибудь знак. Увы, но признаков жизни Наталья так и не подала.

Россиянка провела на склоне 21 день, оказавшись в западне на вершине после перелома ноги при подъёме на пик Хан-Тенгри.

Напомним, 12 августа альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу на склоне пика Победы. Все попытки эвакуации альпинистки оказались безуспешны. Операция по эвакуации Наговициной официально прекращена. С 1955 года с этой вершины не удалось спасти ни одного человека.

Наталья Демьянова
