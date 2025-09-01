Вертолёт и десять мужчин: Стало известно, как Наговицину могли спасти с рокового пика Победы
Альпинистка Пиунова назвала способы спасти застрявшую на пике Победы Наговицину
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Российскую альпинистку Натальу Наговицы, которая застряла на Пике Победы в Киргизии на высоте 7000 метров, могли спасти «десять акклиматизированных здоровых мужчин», но на месте их не оказалось. Об этом рассказала член Федерации альпинизма РФ и редактор Mountain.Ru Анна Пиунова.
«А, возможно, когда ты идёшь в горы без гида, без нормальной страховки, не покрывающей поисково-спасательные работы, в компании незнакомых людей, с минимальным пакетом, то нужно чётко понимать, что рассчитывать тебе придётся только на себя. И выбирать маршруты по силам, а не по амбициям. Аминь», — написала она в соцсетях.
По словам эксперта, спасти Наговицину могли бы «десять акклиматизированных здоровых мужчин», которых на месте не оказалось. Пиунова считает, что при наличии средств и контактов такую команду можно было бы собрать, как это было в прошлом году с альпинистом Евгением Глазуновым, пропавшим во время соло-восхождения на вершину Аксу.
В первые же дни после ЧП, по оценке эксперта, альпинистку надо было убедить спуститься до обелиска на высоте 7000 метров, чтобы там переждать непогоду и дождаться спасателей. Там есть поле для посадки вертолёта, что увеличивает шансы на успешное спасение. Пиунова подчеркнула, что сразу следовало искать вертолёт и опытных пилотов для работы на такой высоте.
Напомним, российская альпинистка Наталья Наговицина с 12 августа находится в так называемой зоне летальной адаптации на пике Победы, где человек умирает за пять дней. Шансы на спасение минимальны, поскольку каждая минута на такой высоте критична для жизни. Операция по эвакуации Наговициной официально прекращена. С 1955 года с этой вершины не удалось спасти ни одного человека. Палатку самой альпинистки на пике Победы снял дрон, на кадрах не видно признаков жизни.