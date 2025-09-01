Вертолёт и десять мужчин: Стало известно, как Наговицину могли спасти с рокового пика Победы

Российскую альпинистку Натальу Наговицы, которая застряла на Пике Победы в Киргизии на высоте 7000 метров, могли спасти «десять акклиматизированных здоровых мужчин», но на месте их не оказалось. Об этом рассказала член Федерации альпинизма РФ и редактор Mountain.Ru Анна Пиунова.

«А, возможно, когда ты идёшь в горы без гида, без нормальной страховки, не покрывающей поисково-спасательные работы, в компании незнакомых людей, с минимальным пакетом, то нужно чётко понимать, что рассчитывать тебе придётся только на себя. И выбирать маршруты по силам, а не по амбициям. Аминь», — написала она в соцсетях.

По словам эксперта, спасти Наговицину могли бы «десять акклиматизированных здоровых мужчин», которых на месте не оказалось. Пиунова считает, что при наличии средств и контактов такую команду можно было бы собрать, как это было в прошлом году с альпинистом Евгением Глазуновым, пропавшим во время соло-восхождения на вершину Аксу.