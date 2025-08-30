Мессенджер MAX
30 августа, 15:50

«В смысле отмена? Как так?»: Боне отказали в оплате вертолёта для спасения Наговициной

Виктория Боня и Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya, natalina_1022

Телеведущая Виктория Боня предприняла попытку организовать спасательную операцию для эвакуации альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы. В своём Telegram-канале она рассказала, что несмотря на приложенные усилия по неизвестным причинам миссия не продвинулась.

Виктория Боня — о попытке спасения Натальи Наговицыной. Видео © Telegram / Виктория Боня

«Почему вы нам мешаете? Кто нам мешает? Мы за свои деньги готовы оплатить вертолёт. Мы сами готовы всё организовать», — заявила Боня.

Она выразила возмущение решением прекратить поиски на основании данных тепловизора, показавшего отсутствие признаков жизни. Телеведущая подчеркнула, что сын Наговицыной имеет право знать точную информацию о судьбе матери, а также отметила отсутствие чётких данных при принятии решения о прекращении поисков. Боня добавила, что консультировалась со многими опытными специалистами для оценки возможности эвакуации.

Напомним, что 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицына потеряла равновесие и сломала ногу во время спуска с пика Победы. Её партнёр оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. Однако все попытки эвакуации альпинистки с горы провалились. Спустя время Совет альпинистов официально признал невозможность проведения спасательной операции.

