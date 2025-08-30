«В смысле отмена? Как так?»: Боне отказали в оплате вертолёта для спасения Наговициной

Телеведущая Виктория Боня предприняла попытку организовать спасательную операцию для эвакуации альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы. В своём Telegram-канале она рассказала, что несмотря на приложенные усилия по неизвестным причинам миссия не продвинулась.

Виктория Боня — о попытке спасения Натальи Наговицыной. Видео © Telegram / Виктория Боня

«Почему вы нам мешаете? Кто нам мешает? Мы за свои деньги готовы оплатить вертолёт. Мы сами готовы всё организовать», — заявила Боня.