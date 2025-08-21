Застрявшая в горах Киргизии россиянка находится в зоне летальной адаптации, где человек умирает за 5 дней
Наталья Наговицина на пике Победы в 2020 году. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022
Российская альпинистка Наталья Наговицина находится в зоне летальной адаптации на пике Победы, где пребывание фатально для человека. Об этом сообщил спасатель международного класса, Герой России Владимир Легошин.
«Мне кажется, шансы на спасение минимальны. Само пребывание на такой высоте фатально, оно летально. Это называется зона летальной адаптации, когда с каждой минутой, с каждым часом человек уходит из жизни. Вот, если под водой мы прожить можем пять минут без всплытия, то там — пять суток», — сказал он ТАСС.
Спасатель отметил, что на пике Победы до сих пор находятся около 16 тел погибших альпинистов, которые невозможно эвакуировать. Легошин напомнил, что ранее готовился проект по вывозу останков, но реализовать его не удалось.
Напомним, альпинистка Наговицына, сломавшая ногу на пике Победы в Киргизии, провела неделю на высоте 7000 метров в ожидании спасателей. Последний раз её видели примерно три дня назад, после чего связь с ней прервалась. В 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри произошла трагедия: у её мужа, с которым они поднимались вместе, случился инсульт, приведший к параличу. Врач общей практики выразил мнение, что если альпинистка ещё жива, то её состояние, вероятно, крайне тяжёлое.