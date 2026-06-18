В Якутии два человека пропали после опрокидывания лодки

В Якутии на реке Ясачная перевернулась моторная лодка, два человека не выбрались на берег. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл в Верхнеколымском районе, примерно в 100 км от села Нелемное. По данным ведомства, на реке перевернулась моторная лодка «Крым».

«В Верхнеколымском районе на реке Ясачная в 100 км от села Нелемное перевернулась моторная лодка «Крым», в результате происшествия два человека не выбрались на берег, тела не найдены», — говорится в сообщении.

В Службе спасения сообщили, что ЧП произошло ночью 15 июня. О случившемся оперативные службы узнали только через сутки, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае три человека погибли после опрокидывания лодки на озере Линёво. Среди жертв оказались две девочки 8 и 9 лет и 46-летний мужчина, который управлял маломерным судном.