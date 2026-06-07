Ночная рыбалка закончилась смертью: лодка врезалась в теплоход на Каме

В Удмуртии на реке Кама моторная лодка столкнулась с самоходным грузовым теплоходом. В результате происшествия погиб 38-летний мужчина, управлявший маломерным судном.

По данным МЧС, ЧП произошло около двух часов ночи 7 июня в Каракулинском районе. Предварительно, две лодки вышли на реку для рыбалки в тёмное время суток. В какой-то момент один из судоводителей, пересекая судовой ход, не заметил идущий теплоход.

Столкновение произошло левым бортом лодки по носовой части грузового судна. Спасти мужчину не удалось.

Причины и все обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следственные органы. В МЧС напомнили, что маломерным судам запрещено двигаться по судовому ходу и останавливаться на нём, а выход на воду ночью требует особой осторожности