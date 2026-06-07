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Регион
7 июня, 05:50

Ночная рыбалка закончилась смертью: лодка врезалась в теплоход на Каме

В Удмуртии лодка столкнулась с теплоходом на Каме, погиб мужчина

Обложка © МЧС Удмуртии

Обложка © МЧС Удмуртии

В Удмуртии на реке Кама моторная лодка столкнулась с самоходным грузовым теплоходом. В результате происшествия погиб 38-летний мужчина, управлявший маломерным судном.

По данным МЧС, ЧП произошло около двух часов ночи 7 июня в Каракулинском районе. Предварительно, две лодки вышли на реку для рыбалки в тёмное время суток. В какой-то момент один из судоводителей, пересекая судовой ход, не заметил идущий теплоход.

Столкновение произошло левым бортом лодки по носовой части грузового судна. Спасти мужчину не удалось.

Причины и все обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следственные органы. В МЧС напомнили, что маломерным судам запрещено двигаться по судовому ходу и останавливаться на нём, а выход на воду ночью требует особой осторожности

А 19 мая катер с туристами опрокинулся на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. На борту было 18 человек, для которых был организован тур по акватории озера. По предварительным данным, судно перевернулось после резкого манёвра и начало тонуть, погибли 5 человек. Позже владельца катера арестовали, судоводителя отправили под домашний арест.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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