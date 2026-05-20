Катер на Байкале мог перевернуться из-за капитана, перепутавшего педали

На Байкале катер с туристами потерпел крушение, так как капитан перепутал педали. Об этом пишет телеграм-канал Baza. На борту находилось 18 человек.

Катер «Хивус» сначала двигался по льду озера, но потом капитан решил спустить аэролодку на воду. Переход должен был быть мягким, однако мужчина перепутал педали и резко добавил газа. Катер рванул вперёд, потерял равновесие, завалился на бок и начал тонуть.