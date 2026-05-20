Катер на Байкале мог перевернуться из-за капитана, перепутавшего педали
Обложка © пресс-служба СК РФ
На Байкале катер с туристами потерпел крушение, так как капитан перепутал педали. Об этом пишет телеграм-канал Baza. На борту находилось 18 человек.
Катер «Хивус» сначала двигался по льду озера, но потом капитан решил спустить аэролодку на воду. Переход должен был быть мягким, однако мужчина перепутал педали и резко добавил газа. Катер рванул вперёд, потерял равновесие, завалился на бок и начал тонуть.
Напомним, 19 мая на на Байкале перевернулся катер, в котором находилось 18 человек, пятеро погибли (включая капитана), туристы прибыли из Москвы и Московской области. Предварительной причиной ЧП называлось превышение допустимого числа пассажиров. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Тур отдыхающие приобрели у фирмы «Кристальный Байкал», которой владеет 35-летняя Мария Севергина. «Царевна Маша» была кандидатом на пост министра туризма Бурятии.
