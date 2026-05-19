Владельца перевернувшейся на Байкале лодки уже наказывали за перегруз и лицензию
Катер, перевернувшийся на Байкале.
Компания, на чьей лодке погибли люди на Байкале, ранее уже привлекалась к ответственности за нарушения правил перевозки пассажиров. Фирму обвиняли в регулярном превышении допустимого числа туристов на борту, а также в незаконных рейсах без лицензии, сообщает SHOT.
Клиенты фирмы «Кристальный Байкал» неоднократно жаловались, например, на то, что на 12-местной лодке во время экскурсий на Ушканьи острова умудрялись разместить 16 человек. Капитан при этом долго отказывался отходить от берега. Некоторые также отмечали низкое качество обслуживания и проблемы с возвратом средств за экскурсии низкого качества.
А в 2025 году компании, принадлежащей экс-кандидату в министры туризма Бурятии Марии Севергиной, было вынесено предупреждение за незаконные рейсы на катерах «Сириус», «Дружный» и «Пилигрим».
На борту перевернувшегося на Байкале судна «Хивус» находились 18 человек, из которых пятеро погибли. Туристы прибыли из Москвы и Московской области. Предварительной причиной происшествия называют перегруз лодки. Прокуратура уже опубликовала первые кадры с места ЧП, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
