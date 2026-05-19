Владельца перевернувшейся на Байкале лодки уже наказывали за перегруз и лицензию

Компания, на чьей лодке погибли люди на Байкале, ранее уже привлекалась к ответственности за нарушения правил перевозки пассажиров. Фирму обвиняли в регулярном превышении допустимого числа туристов на борту, а также в незаконных рейсах без лицензии, сообщает SHOT.

Клиенты фирмы «Кристальный Байкал» неоднократно жаловались, например, на то, что на 12-местной лодке во время экскурсий на Ушканьи острова умудрялись разместить 16 человек. Капитан при этом долго отказывался отходить от берега. Некоторые также отмечали низкое качество обслуживания и проблемы с возвратом средств за экскурсии низкого качества.

А в 2025 году компании, принадлежащей экс-кандидату в министры туризма Бурятии Марии Севергиной, было вынесено предупреждение за незаконные рейсы на катерах «Сириус», «Дружный» и «Пилигрим».