Появилось видео с места гибели 5 туристов на смертельной экскурсии по Байкалу
Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Появилось видео с места крушения катера с туристами на Байкале, в результате которого утонули пять человек. Кадры публикует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своём телеграм-канале.
На Байкале перевернулась лодка с туристами. Видео © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Аэролодка с пассажирами перевернулась практически у берега. На месте работают спасатели и полиция. Предстоит выяснить точные причины ЧП.
Напомним, 19 мая на Байкале в 30 метрах от берега, вблизи скалы Черепаха, перевернулся катер с пассажирами. Судно на воздушной подушке «Хивус» перевозило 14 человек. На данный момент известно о пяти погибших. Предварительной причиной опрокидывания аэролодки называется превышение допустимого числа пассажиров на борту. Туристы были из Москвы и Подмосковья.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.