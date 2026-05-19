Смертельный тур на Байкал за 65 тысяч рублей организовала компания из Ступино

Тур на Байкал, где перевернулась лодка с пассажирами, организовала подмосковная компания «КрисТур» из города Ступино. Программа для 14 человек начиналась в Улан-Удэ и включала поездки в Китай и Монголию, пишет Telegram-канал «Baza».

Стоил смертельный тур 65 тысяч рублей. Отдельным пунктом шли прогулки по Байкалу на аэролодке «Север-750» — за дополнительную плату в 5 тысяч рублей. Группа приехала на Байкал ночью накануне. Сегодня туристы должны были вернуться в Москву.

Напомним, 19 мая на Байкале, в 30 метрах от берега возле скалы Черепаха, перевернулся катер с пассажирами. Судно на воздушной подушке «Хивус» перевозило 14 человек. Известно о пяти погибших.